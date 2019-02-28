Новоспечений власник українських газових родовищ не платить податки у бюджет

Станом на 1 лютого 2019 року, податковий борг компанії становив 1 млн 734,9 тис. грн.

Крім того, за останні три роки компанія фігурувала у 8 кримінальних судових справах. Всього в "Іст Юроуп Петролеум" 111 судових справ за останні три роки, підрахувала аналітична система YouControl.

Нагадаємо, наприкінці 2018 року Україна в особі НАК "Надра України" фактично “подарувала” російському олігарху Павлу Фуксу свою частку в "Іст Юроуп Петролеум” (стара назва Голден Деррік).

До Революції 67% компанії Голден Деррік контролювалися міністром-втікачем Едуардом Ставицьким, після – перейшли у власніть російського олігарха Павла Фукса. 33% були у держави в особі НАК “Надра України”.

Держава свого часу вклала в Голден Деррік (Іст Юроуп Петролеум) щонайменше 11 млн грн бюджетних коштів. Але в останній день 2018 року НАК “Надра України” по-тихому продала долю держави, за деякими даними, всього за 600 тис. грн, що у 18 разів менше витрачених бюджетних коштів.

Іншими словами чиновники подарували приватній компанії Ставицького-Фукса понад 10 млн грн коштів платників податків, а разом із цим численні газові родовища.

При цьому НАК “Надра України” відмовляється надати копію рішення про продаж частки держави, хоча мова йде про надра - національну власніть держави, якій, вірогідно, цією угодою нанесено значні збитки. НАБУ, в свою чергу, відмежовується від скандалу. Детально про резонансну угоду читайте тут.