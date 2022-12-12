Новогодний стол в этом году подорожает на 40-50%

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«Едва ли не единственный показатель – это показатель инфляции, и мы видим, что по итогам года в целом инфляция составит около 30%. Однако мы должны помнить, что здесь расходы с акцентом, прежде всего, на продовольственные товары и сезонные. В принципе, как мы видим, в этом году сами пищевые продукты, являющиеся элементами новогоднего стола, включая яйца, подорожали больше, и можно говорить о росте расходов где-то в пределах 40-50%, - рассказал Блинов.

Детали

По его словам, то же самое будет касаться и некоторого новогоднего декора.

Блинов отметил, что уже можно "прикинуть" индекс оливье или индекс холодца и других традиционных блюд на Новый год.

«Можно говорить, что индекс этих цен будет где-то в этом году около 40-45%. Более точная информация - после 20 декабря, потому что есть традиционное новогоднее ценовое ралли, которое пока в этом году еще не наблюдаем. Он будет ближе к Николаю, после 19 декабря наблюдается. Потому что такие отдельные товары, как сыры, яйца, мясо могут стремительно расти именно в новогодний период. По состоянию на данный момент я не вижу сильных сезонных скачков», - сказал Блинов.

Блинов отметил, что сезонные скачки наверняка состоятся уже в третьей декаде, когда народ вспомнит, что Новый год отменить нельзя.

Дополнение

Институт аграрной экономики сообщал, что новогодний стол-2021 должен был обойтись украинцам в 1706 гривен, что на 5,3% больше, чем в 2020 году. Стоимость новогоднего стола с деликатесами должна была повыситься до 2176,09 грн.