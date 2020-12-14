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Новорічний стіл обійдеться українцям у 1,7 тис. грн

Київ • УНН

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КИЇВ. 14 грудня. УНН. Новорічний стіл-2021 обійдеться українцям у 1706 гривень, що на 5,3% більше, ніж торік. Вартість новорічного столу з делікатесами підвищиться до 2176,09 грн. Про це УНН повідомили у пресслужбі Інституту аграрної економіки.

"У середньому по Україні вартість новорічного столу 2021 року для української сім’ї з 4 осіб підвищиться порівняно з вартістю новорічного столу-2020 лише на 5,3% і складе 1706,09 грн", - процитували у пресслужбі директора Інституту аграрної економіки, академіка НААН Юрія Лупенка.

За його словами, для оцінки було взято новорічне меню зі страв, які є традиційними для столу середньостатистичної родини: салати, м’ясні та рибні продукти, овочі, фрукти, хлібобулочні та кондитерські вироби, напої тощо.

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За розрахунками науковців Інституту аграрної економіки, 3 кг салату “Олів’є” традиційної рецептури обійдеться у 159,37 грн. Це на 13,8% більше, ніж при святкуванні Нового 2020 року. Найдорожчими інгредієнтами страви є ковбаса — 70 грн за 0,5 кг, 0,5 кг зеленого горошку — 32,50 грн, 200 г солоних огірків — 16,50 грн, 6 яєць — 14,50 грн та 180 г майонезу — 12,50 грн. Ще у 13,37 грн обійдуться цибуля, морква та картопля, ціни на які станом на кінець 2020 року зменшилися (крім моркви), порівняно з 2019 року на 23,5% та 30,1%.

На рівні минулого року коштуватиме салат “Оселедець під шубою” (1,5 кг) — 120,37 грн. Левову частку його вартості становитиме філе оселедця — 100 грн за 0,5 кг. Майонез (180 г) обійдеться у 12,50 грн, морква — 1,81 грн (1 шт.), буряк — 2,17 грн (1 шт.), цибуля — 1,19 грн (1 шт.), картопля — 2,70 грн (2 шт.).

На 10-30% зросли витрати на м’ясні продукти, зазначив Юрій Лупенко. Півкіло нарізки з сирокопченої ковбаси “Салямі” коштуватиме 89,50 грн (+11,9% проти цін 2019 року), підчеревини копченої — 100 грн (+25%), биток зі свинини свіжий — 110,0 грн (+33,3%). М’ясо птиці станом на кінець 2020 року є найдешевшим поміж інших видів м’яса. За 1 кг філе курячого свіжого доведеться заплатити, в середньому, 95 грн. Загалом, вартість 2,5 кг м’ясних продуктів на новорічному столі сягне 394,50 грн.

Традиційний для українського столу оселедець (0,5 кг філе) обійдеться у 100 грн, твердий сир (300 г) — 66 грн і пачка масла вершкового (200 г) — 38 грн. Молочні продукти в цьому році подорожчали на 10-12 %.

Вартість овочів на новорічному столі становитиме, в середньому, 182,3 грн. Картопля (2 кг) коштуватиме цього року 19,30 грн, гриби (1 кг) — 50 грн, перець солодкий (0,5 кг) — 52,50 грн, огірки свіжі (0,5 кг) — 22,50 грн, помідори свіжі (1 кг) — 38,00 грн.

Фрукти на святковому столі обійдуться у 104 грн. За 2 кг мандаринів заплатимо 70 грн, 1 кг бананів обійдеться, в середньому, у 25 грн, лимон (200 г) — 9 грн.

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Батон білого хліба (1 кг) коштуватиме 24,95 грн, а шоколадні цукерки — 170 грн за 1 кг.

Пляшка шампанського “Артемівське” (0,75 л) обійдеться у 100 грн. У півтора рази більше — 170 грн — доведеться заплатити за пляшку (0,5 л) коньяку “Шабо” 5-річної витримки.

Безалкогольні напої обійдуться у 76,60 грн. За 2 л соку “Садочок” доведеться заплатити 38,30 грн, за воду “Моршинська” (1,5 л) — 11,30 грн, за солодку воду “Живчик” (2 л) — 27 грн.

Сім’ям, які мають можливість купувати делікатеси, доведеться додатково заплатити близько 470 грн. Баночка червоної ікри (120 г) обійдеться у 250 грн, а 200 г червоної риби — у 220 грн. Відтак вартість новорічного столу з делікатесами підвищиться до 2176,09 грн, зауважив науковець.

Вартість бюджетного варіанту новорічного столу у Києві становитиме 1916,78 грн, що на 7,4% більше вартості новорічного столу 2020 року. Стіл з делікатесами обійдеться мешканцям столиці у 2426,78 грн, підсумував Юрій Лупенко.

Розрахунок вартості новорічного столу у 2021 році зроблений Національним науковим центром “Інститут аграрної економіки” на основі даних Державної служби статистики України, моніторингу роздрібних цін на міських ринках та у супермаркетах в середньому по регіонах станом на 1 грудня 2020 року.

Нагадаємо, повідомлялося, що новорічний стіл у минулому році мав обійтися українській сім’ї з чотирьох осіб в 1620 гривень.

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