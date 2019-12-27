Стало відомо, у скільки українцям обійдеться новорічний стіл
Київ • УНН
КИЇВ. 27 грудня. УНН. Новорічний стіл цього року обійдеться українській сім'ї з чотирьох осіб в 1620 гривень. Такі результати центру "Інституту аграрної економіки" були озвучені під час пресконференції на тему "Новорічний стіл 2020: скільки витратять українці", передає кореспондент УНН.
"Новорічний стіл 2020 року обійдеться українській сім'ї з чотирьох осіб в 1620 гривень. Вартість новорічного столу з делікатесами підвищиться до 2090 гривень", - повідомили під час пресконференції.
Додамо, українці не готові витрачати на новорічний стіл стільки ж, скільки і торік.
Нагадаємо, синоптики дали прогноз на Новий рік.