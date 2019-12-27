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Стало відомо, у скільки українцям обійдеться новорічний стіл

Стало відомо, у скільки українцям обійдеться новорічний стіл

Київ • УНН

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КИЇВ. 27 грудня. УНН. Новорічний стіл цього року обійдеться українській сім'ї з чотирьох осіб в 1620 гривень. Такі результати центру "Інституту аграрної економіки" були озвучені під час пресконференції на тему "Новорічний стіл 2020: скільки витратять українці", передає кореспондент УНН.

"Новорічний стіл 2020 року обійдеться українській сім'ї з чотирьох осіб в 1620 гривень. Вартість новорічного столу з делікатесами підвищиться до 2090 гривень", - повідомили під час пресконференції.

Додамо, українці не готові витрачати на новорічний стіл стільки ж, скільки і торік.

Нагадаємо, синоптики дали прогноз на Новий рік.

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