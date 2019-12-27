Украинцы не готовы тратить на новогодний стол столько же, сколько и в прошлом году - опрос

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Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ
18:37 • 72573 просмотра

Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 85659 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 98653 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

Эксклюзив
"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
5 марта, 15:54 • 95818 просмотра

"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила
5 марта, 15:49 • 106427 просмотра

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом
5 марта, 13:05 • 92097 просмотра

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом

Эксклюзив
Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп
5 марта, 08:58 • 103554 просмотра

Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ
5 марта, 08:02 • 106127 просмотра

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 131139 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 130357 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

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Украинцы не готовы тратить на новогодний стол столько же, сколько и в прошлом году - опрос

Украинцы не готовы тратить на новогодний стол столько же, сколько и в прошлом году - опрос

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 27 декабря. УНН. В этом году на новогодний стол украинцы готовы потратить в среднем 1390 гривен, что на 362 гривны меньше, чем в прошлом году. Таковы результаты опроса фонда "Демократические инициативы" были озвучены во время пресс-конференции на тему "Новогодний стол 2020: сколько потратят украинцы", передает корреспондент УНН.

"Средняя сумма, которую украинцы готовы потратить на новогодний стол составляет 1390 гривен, что меньше, чем в прошлом году. В прошлом году было 1752 гривен. Меньше на 362 гривны", - говорится в сообщении.

Также сообщается, что 23% опрошенных, как и в прошлом году, ответили, что у них на новогодний стол нет денег.

Напомним, астролог посоветовала, как привлечь удачу во время встречи Нового года.

Украинские Национальные Новости

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