Украинцы не готовы тратить на новогодний стол столько же, сколько и в прошлом году - опрос
Киев • УНН
КИЕВ. 27 декабря. УНН. В этом году на новогодний стол украинцы готовы потратить в среднем 1390 гривен, что на 362 гривны меньше, чем в прошлом году. Таковы результаты опроса фонда "Демократические инициативы" были озвучены во время пресс-конференции на тему "Новогодний стол 2020: сколько потратят украинцы", передает корреспондент УНН.
"Средняя сумма, которую украинцы готовы потратить на новогодний стол составляет 1390 гривен, что меньше, чем в прошлом году. В прошлом году было 1752 гривен. Меньше на 362 гривны", - говорится в сообщении.
Также сообщается, что 23% опрошенных, как и в прошлом году, ответили, что у них на новогодний стол нет денег.
Напомним, астролог посоветовала, как привлечь удачу во время встречи Нового года.