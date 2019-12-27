Украинцы не готовы тратить на новогодний стол столько же, сколько и в прошлом году - опрос

КИЕВ. 27 декабря. УНН. В этом году на новогодний стол украинцы готовы потратить в среднем 1390 гривен, что на 362 гривны меньше, чем в прошлом году. Таковы результаты опроса фонда "Демократические инициативы" были озвучены во время пресс-конференции на тему "Новогодний стол 2020: сколько потратят украинцы", передает корреспондент УНН.