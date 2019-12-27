Українці не готові витрачати на новорічний стіл стільки ж, скільки й минулого року - опитування
Київ • УНН
КИЇВ. 27 грудня. УНН. У цьому році на новорічний стіл українці готові витратити в середньому 1 390 гривень, що на 362 гривні менше, ніж у минулому році. Такі результати опитування фонду "Демократичні ініціативи" були озвучені під час пресконференції на тему "Новорічний стіл 2020: скільки витратять українці", передає кореспондент УНН.
"Середня сума, яку українці готові витратити на новорічний стіл становить 1390 гривень, що менше, ніж у минулому році. У минулому році було 1752 гривні. Менше на 362 гривні", - сказано в повідомленні.
Також повідомляється, що 23% опитаних, як і в минулому році, відповіли, що у них на новорічний стіл немає грошей.
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