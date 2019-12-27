Українці не готові витрачати на новорічний стіл стільки ж, скільки й минулого року - опитування

КИЇВ. 27 грудня. УНН. У цьому році на новорічний стіл українці готові витратити в середньому 1 390 гривень, що на 362 гривні менше, ніж у минулому році. Такі результати опитування фонду "Демократичні ініціативи" були озвучені під час пресконференції на тему "Новорічний стіл 2020: скільки витратять українці", передає кореспондент УНН.