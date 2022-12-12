Новорічний стіл цього року подорожчає на 40-50%

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«Чи не єдиний показник – це показник інфляції, і ми бачимо, що за підсумками року загалом інфляція становитиме близько 30%. Однак ми повинні пам'ятати, що тут витрати з акцентом передусім на продовольчі товари й сезонні. В принципі, як ми бачимо, цього року самі харчові продукти, які є елементами новорічного столу, включаючи яйця, здорожчали більше, і можна говорити про зростання витрат десь в межах 40-50%», - розповів Блінов.

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За його словами, те ж саме буде стосуватися й деякого новорічного декору.

Блінов зазначив, що вже можна "прикинути" індекс олів'є, чи індекс холодцю й інших традиційних страв на Новий рік.

«Можна говорити, що індекс цих цін буде десь цього року близько 40-45%. Більш точна інформація буде після 20 грудня, тому що є традиційне новорічне цінове ралі, яке поки що цього року ще не спостерігаємо. Воно буде ближче до Миколая, після 19 грудня спостерігається. Тому що такі окремі товари, як сири, яйця, м'ясо, можуть стрімко зростати саме в новорічний період. Станом на зараз я не бачу сильних сезонних стрибків», - сказав Блінов.

Блінов зазначив, що сезонні стрибки напевне відбудуться вже у третій декаді, коли народ згадає, що Новий рік скасувати не можна.

Доповнення

Інститут аграрної економіки повідомляв, що новорічний стіл-2021 мав обійтися українцям у 1706 гривень, що на 5,3% більше, ніж у 2020 році. Вартість новорічного столу з делікатесами мала підвищиться до 2176,09 грн.