Новогодние сладкие подарки могут нести опасность для детей

“К сожалению, бывают случаи, когда в подарочные наборы фасуют конфеты, срок годности которых истекает, поскольку никто никогда не пересматривает, что в этом подарочном наборе. На отдельных конфетах нет срока годности, поэтому фактически установить, какого качества и срок годности у сладостей — невозможно”, — отметил эксперт.

По его словам, если покупать конфеты отдельно, покупатель может посмотреть на их этикетку, подержать в руках. Однако если покупать конфеты в виде подарочного набора, то распаковать без повреждения упаковки его невозможно. Как подчеркнул А.Дорошенко, покупать конфеты отдельно и самим делать подарочную упаковку значительно безопаснее, а кроме того, такой подарок позволит еще и сэкономить 10-15% стоимости за счет отказа от такой упаковки.

При этом глава Государственной службы Украины по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей Киева Олег Рубан добавил, что, согласно принятому вчера закон о маркировке продуктов, на упаковке всех продуктов питания, которые реализуются, должны обязательно содержаться все сведения о товаре, о его происхождения, о составе продукта и содержание вредных веществ, а также об условиях и гарантийный срок хранения. “Если этого нет, этот товар не должен реализовываться”, — подчеркнул Рубан.

В случае с подарочным набором эта информация, по словам чиновника, соответствующая информация должна содержаться на упаковке.

Напомним, проблема безопасности и качества продуктов питания в Украине актуальна в последние годы. Накануне зимних праздников украинцы будут покупать больше, а потому есть вероятность, что фальсификата и просто некачественных товаров больше.

Накануне Нового года в Украине на фоне ажиотажного спроса вырастут цены на основные продукты на продовольственных рынках, тогда как в супермаркетах можно будет закупить товары со скидками.