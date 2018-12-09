Новорічні солодкі подарунки можуть нести небезпеку для дітей
Київ • УНН
КИЇВ. 9 грудня. УНН. Новорічні подарункові набори можуть містити неякісні або прострочені цукерки, оскільки їх термін придатності важко перевірити. Таку думку в ексклюзивному коментарі УНН висловив експерт Олексій Дорошенко.
“На жаль, трапляються випадки, коли в подарункові набори фасують цукерки, термін придатності яких збігає, оскільки ніхто ніколи не переглядає, що в цьому подарунковому наборі. На окремих цукерках немає терміну придатності, тому фактично встановити, якої якості та який термін придатності у солодощів — неможливо”, — зазначив експерт.
За його словами, якщо купувати цукерки окремо, покупець може подивитися на їх етикетку, потримати в руках. Однак якщо купувати цукерки у вигляді подарункового набору, то розпакувати без пошкодження упаковки його неможливо. Як підкреслив О.Дорошенко, купувати цукерки окремо і самим робити подарункову упаковку значно безпечніше, а крім того, такий подарунок дозволить ще й зекономити 10-15% вартості за рахунок відмови від такої упаковки.
При цьому голова Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів Києва Олег Рубан додав, що, відповідно до прийнятого вчора закону щодо маркування продуктів, на упаковці всіх продуктів харчування, які реалізуються, повинні обов’язково міститись усі відомості про товар, про його походження, про склад продукту й вміст шкідливих речовин, а також про умови і гарантійний термін зберігання. “Якщо цього немає, цей товар не повинен реалізовуватись”, — наголосив Рубан.
У випадку із подарунковим набором ця інформація, за словами чиновника, відповідна інформація має міститись на упаковці.
Нагадаємо, проблема безпеки та якості продуктів харчування в Україні актуальна протягом останніх років. Напередодні зимових свят українці купуватимуть більше, а тому є вірогідність, що фальсифікату і просто неякісних товарів побільшає.
Напередодні Нового року в Україні на фоні ажіотажного попиту зростуть ціни на основні продукти на продовольчих ринках, тоді як в супермаркетах можна буде закупити товари зі знижками.