Новогодние премии боевиков отдадут российским военным - разведка

Как рассказал Мотузяник, по сообщению Главного управления разведки Минобороны, в соединениях и частях российско-оккупационных войск на территории оккупированного Донбасса продолжается ротация кадровых российских военнослужащих.

"В связи с ротацией, боевикам, призванных из числа местных жителей, отменено выплату ранее анонсированной так называемой новогодней премии. Все средства перераспределены на выплату премий и задолженностей российским военнослужащим, которые возвращаются в РФ", - сказал он.

К тому же, отметил представитель Минобороны, вновь прибывшие на Донбасс российские офицеры начали кадровые чистки в своих подразделениях, что приводит к обострению конфликтов главарей на уровне во взводах и ротах.

Как сообщал УНН, диверсионная группа боевиков подорвалась на собственных минах.