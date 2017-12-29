Новорічні премії бойовиків віддадуть російським військовим - розвідка
Київ • УНН
КИЇВ. 29 грудня. УНН. Місцевим бойовикам з окупованого Донбасу скасували новорічні премії, ці кошти виплатять російським кадровим військовим, які повертаються до Росії у зв’язку з ротацією. Про це сьогодні повідомив на брифінгу речник Міністерства оборони України з питань АТО Олександр Мотузяник, передає кореспондент УНН.
Як розповів О.Мотузяник, за повідомленням Головного управління розвідки Міноборони, у з’єднаннях і частинах російсько-окупаційних військ на території окупованого Донбасу триває ротація кадрових російських військовослужбовців.
“У зв’язку з ротацією, бойовикам, призваних з числа місцевих мешканців, скасовано виплату раніше анонсованої так званої новорічної премії. Усі кошти перерозподілені на виплату премій та заборгованостей російським військовослужбовцям, які повертаються до російської Федерації”, — сказав він.
До того ж, зазначив речник Міноборони, новоприбулі на Донбас російські офіцери почали кадрові чистки у своїх підрозділах, що призводить до загострення конфліктів ватажків на рівні у взводах і ротах.
Як повідомляв УНН, диверсійна група бойовиків підірвалася на власних мінах.