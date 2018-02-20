Новорожденный малыш умер от кори в Одесской области
Киев • УНН
ОДЕССА-КИЕВ. 20 февраля. УНН. Из-за внутриутробного инфицирования корью от матери к ребенку в Одесской области умер младенец. Об этом корреспонденту сообщили УНН в пресс-службе Одесской ОГА.
"В конце января беременную жительницу Одесской области, которая не была привита, госпитализировали с диагнозом "корь" в КУ "Городская инфекционная больница". Однако она самовольно покинула медицинское учреждение. 14 февраля через 12 часов после родов ребенок умер от врожденной болезни. При патологическом исследовании, результаты которого были получены сегодня - 20 февраля, было подтверждено заболевание "корь внутриутробное инфицирование". Сегодня было проведено заключительную дезенфекцию в перинатальном центре КУ "Одесская областная клиническая больница", - говорится в сообщении.
Всего с начала 2018 года в регионе лабораторно подтвердили 5 летальных исходов от осложнений в результате заболевания корью.
Напомним, ранее от кори умерла 5-месячный ребенок.