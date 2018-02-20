Новонароджене маля померло від кору на Одещині
Київ • УНН
ОДЕСА-КИЇВ. 20 лютого. УНН. Через внутрішньоутробне інфікування кором від матері до дитини на Одещині померло немовля. Про це кореспонденту УНН повідомили у прес-службі Одеської ОДА.
“Наприкінці січня вагітну мешканку Одеської області, яка не була щеплена, госпіталізували з діагнозом „кір“ в КУ „Міська інфекційна лікарня“. Однак вона самовільно покинула медичний заклад. 14 лютого через дванадцять годин після пологів дитина померла від вродженої хвороби. При патологічному дослідженні, результати якого були отримані сьогодні — 20 лютого, було підтверджено захворювання „кір внутрішньоутробне інфікування“. Сьогодні було проведено заключну дезенфекцію в перинатальному центрі КУ „Одеська обласна клінічна лікарня“”, — йдеться у повідомленні.
Усього з початку 2018 в регіоні лабораторно підтвердили 5 летальних випадків від ускладнень внаслідок захворювання на кір.
Нагадаємо, раніше від кору померла 5-місячна дитина.