Новоизбранный глава НАПК встретился с послами G7 и рассказал о планах по развитию Нацагентства

Во вторник, 12 марта, новоизбранный Председатель Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции Виктор Павлущик провел первую встречу с послами стран "Большой семерки", аккредитованными в Украине, и Главой Представительства ЕС в Украине. Об этом пишет пресс-служба НАПК, передает УНН.

Детали

Дипломаты поздравили главу НАПК с победой в конкурсе, отметили открытость и прозрачность работы конкурсной комиссии и заверили в своей неизменной поддержке Нацагентства.

Во время встречи Виктор Павлущик представил свое видение дальнейшего развития НАПК.

По его словам, приоритетами в деятельности он видит сплоченность команды для постоянной эффективной работы, совершенствование процесса декларирования и его дальнейшая автоматизация, оптимизация и упрощение разъяснений для публичных служащих.

Также он отметил важность работы по координации выполнения Государственной антикоррупционной программы (ГАП) и предотвращению коррупционных рисков в наиболее пораженных коррупцией сферах.

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Послы стран G7 также заверили, что полагаются на Национальное агентство в формировании антикоррупционной политики, внедрении Реестра прозрачности на основе закона "О добропорядочном лоббировании", а также всех мер для формирования нулевой толерантности к коррупции в обществе.

Украина и украинцы сделали свой выбор - это путь в ЕС и европейские институты. У нас нет другого выбора как победить на поле боя и преодолеть коррупцию внутри страны. НАПК будет реализовывать все законодательно установленные полномочия, а также готово к новым вызовам - сказал Председатель НАПК.

Дополнение

Участниками встречи стали послы стран "Большой семерки", аккредитованные в Украине, среди которых: Пьер Франческо Дзадзо (Посол Италии в Украине), Гаэль Вейсьер (Посол Франции в Украине), Мацуда Кунинори (Посол Японии в Украине), Катарина Матернова (Посол ЕС в Украине, Глава Представительства ЕС), Роберт Нидем (Временно поверенный в делах Посольства США в Украине), Тим Пранге (Временно поверенный в делах Посольства ФРГ в Украине), Шериф Наги (Временно поверенный в делах Посольства Канады в Украине).

Напомним

В прошлом месяце Специальная комиссия избрала Виктора Павлущика новым главой НАПК. До этого он работал руководителем отдела детективов НАБУ.

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