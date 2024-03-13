Новоизбранный глава НАПК встретился с послами G7 и рассказал о планах по развитию Нацагентства

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Эксклюзив
Биткоин по капитализации вскоре может сравниться с золотом: эксперт объяснил, почему эти активы становятся все популярнее
  •  70961 просмотра

Биткоин по капитализации вскоре может сравниться с золотом: эксперт объяснил, почему эти активы становятся все популярнее

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Налоговая политика Гетманцева приведет к упадку украинской экономики - предпринимательница
  •  102355 просмотра

Налоговая политика Гетманцева приведет к упадку украинской экономики - предпринимательница

Эксклюзив
Руководитель Фонда гарантирования вкладов Рекрут вместе с родителями путешествовала за границу на авто "Мегабанка", который находится в процессе ликвидации - источники
  •  104337 просмотра

Руководитель Фонда гарантирования вкладов Рекрут вместе с родителями путешествовала за границу на авто "Мегабанка", который находится в процессе ликвидации - источники

В ЕС подготовили переговорную рамку для вступления Украины: о чем идет речь и что дальше
  •  120519 просмотра

В ЕС подготовили переговорную рамку для вступления Украины: о чем идет речь и что дальше

Эксклюзив
ЕС и США могут помогать Украине закупать боеприпасы в Балканских странах - эксперт
12 марта 2024, 12:13  •  120021 просмотра

ЕС и США могут помогать Украине закупать боеприпасы в Балканских странах - эксперт

Эксклюзив
Налоговики-термиты прогрызают дыры в экономике Украины, бизнесе и в карманах обычных украинцев - предпринимательница
12 марта 2024, 11:21  •  118538 просмотра

Налоговики-термиты прогрызают дыры в экономике Украины, бизнесе и в карманах обычных украинцев - предпринимательница

Эксклюзив
Рекрут более 180 дней провела в поездках за границу, но на сайте ФГВФЛ сообщалось всего о трех международных мероприятиях с ее участием
12 марта 2024, 10:41  •  28860 просмотра

Рекрут более 180 дней провела в поездках за границу, но на сайте ФГВФЛ сообщалось всего о трех международных мероприятиях с ее участием

Эксклюзив
НАПК начало проверку относительно возможного конфликта интересов руководителя ФГВФЛ Рекрут, которая ездила за границу на автомобилях "Мегабанка"
12 марта 2024, 06:42  •  124580 просмотра

НАПК начало проверку относительно возможного конфликта интересов руководителя ФГВФЛ Рекрут, которая ездила за границу на автомобилях "Мегабанка"

Эксклюзив
Макрон опережает время заявлениями об отправке войск НАТО в Украину - эксперт
11 марта 2024, 16:27  •  127495 просмотра

Макрон опережает время заявлениями об отправке войск НАТО в Украину - эксперт

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Эксперт: мировой рынок вооружения - это большая монополия, поэтому Украине сложно покупать боеприпасы
11 марта 2024, 14:51  •  123743 просмотра

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8 марта 2024, 15:00  •  294571 просмотра

Новоизбранный глава НАПК встретился с послами G7 и рассказал о планах по развитию Нацагентства

Новоизбранный председатель НАПК Виктор Павлущик провел свою первую встречу с послами стран G7 и Главой Представительства ЕС в Украине, где представил свое видение дальнейшего развития НАПК.

политика •   •  20164 просмотра
Новоизбранный глава НАПК встретился с послами G7 и рассказал о планах по развитию Нацагентства

Украина избавилась от зависимости от россии в ядерной отрасли - Энергоатом

Украина избавилась от зависимости от российских технологий и ядерного топлива, заменив его на топливо американской компании Westinghouse.

Война •   •  20486 просмотра
Украина избавилась от зависимости от россии в ядерной отрасли - Энергоатом

В курской области рф объявили ракетную опасность

В курской области россии объявили о ракетной угрозе, прозвучали сирены.

Новости Мира •   •  23917 просмотра
В курской области рф объявили ракетную опасность

Средний перевод 147 гривен: треть украинцев регулярно донатит на ВСУ - Deloitte

92% украинцев делают пожертвования на помощь Вооруженным силам или тем, кто пострадал от войны, при этом средний размер перевода составляет 147 гривен, а 33% украинцев отправляет донаты регулярно.

Общество •   •  19529 просмотра
Средний перевод 147 гривен: треть украинцев регулярно донатит на ВСУ - Deloitte

Британская разведка: россияне начали досрочные "выборы" на оккупированных территориях Украины

На оккупированных территориях Украины россияне начали досрочно голосовать на выборах президента россии, при этом местные власти принуждали население к участию в голосовании. Вероятно, оккупационные власти хотят создать впечатление демократического выбора, несмотря на войну.

Война •   •  22268 просмотра
Британская разведка: россияне начали досрочные "выборы" на оккупированных территориях Украины

Готовила захваченные больницы для военных рф - задержан депутат Херсонского облсовета

Депутата Херсонского областного совета задержали за сотрудничество с россией во время оккупации - подготовку захваченных больниц под военные госпитали для раненых российских военных и поставки медикаментов оккупантам.

Криминал и ЧП •   •  17545 просмотра
Готовила захваченные больницы для военных рф - задержан депутат Херсонского облсовета

Прорыв границы рф: погибли по меньшей мере четверо российских военных

По меньшей мере 4 российских солдат погибли и около девяти получили ранения в результате атак беспилотников и столкновений возле сел в белгородской и курской областях рф 12 марта.

Новости Мира •   •  30843 просмотра
Прорыв границы рф: погибли по меньшей мере четверо российских военных

Первый запуск ракеты японского стартапа Space One закончился неудачей: она взорвалась через несколько секунд после взлета

Первая ракета Kairos японского стартапа Space One Co. взорвалась через несколько секунд после взлета с космодрома Кии, не достигнув космоса, что стало серьезной неудачей для амбиций компании в отношении коммерческих запусков.

Новости Мира •   •  27320 просмотра
Первый запуск ракеты японского стартапа Space One закончился неудачей: она взорвалась через несколько секунд после взлета

Зеленский показал спасательную операцию на месте атаки рф в Сумах

Пять человек были спасены из-под завалов разрушенного в результате атаки рф жилого дома в Сумах.

Война •   •  34149 просмотра
Зеленский показал спасательную операцию на месте атаки рф в Сумах

В Госдепе не одобряют идею предоставления Украине помощи в кредит

Государственный департамент США считает, что предоставление помощи Украине в кредит и обременение ее экономики внешним долгом - не лучший вариант для Киева стать на ноги и защитить себя без помощи других стран.

Война •   •  33232 просмотра
В Госдепе не одобряют идею предоставления Украине помощи в кредит