Нового премьера Франции назначат в ближайшие дни - Макрон

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил о назначении нового премьер-министра "в ближайшие дни", после того, как Мишель Барнье подал в отставку после вотума недоверия в парламенте, пишет УНН со ссылкой на BBC.

Детали

Эммануэль Макрон в своем обращении к нации отверг давление предложения об отставке, пообещав остаться на своем посту "полностью, до конца мандата" в 2027 году.

Также, Макрон провел переговоры с лидерами социалистов, которые согласились пойти на компромисс по формированию правительства в рамках краткосрочного соглашения.

Социалисты присоединились к коллегам левых и ультраправых в голосовании за устранение Мишеля Барнье. Прошло всего три месяца после его назначения Макроном.

Президент Франции поблагодарил Мишеля Барнье за его самоотверженность во время его короткого срока премьер-министра и обвинил депутатов в сотрудничестве с "антиреспубликанским фронтом" для свержения правительства.

Во Франции кандидата на пост премьер-министра избирает президент. Однако премьер-министр должен ответить перед парламентом. Мишель Барнье занимал свой пост всего три месяца, прежде чем был отстранен от должности из-за вотума недоверия.

Поиск нового премьер-министра, которого парламент не отклонит сразу, Макрону может даться не просто.

Президент Франции должен был провести переговоры с несколькими политическими лидерами и сообщить французам о назначении нового премьер-министра в ближайшие дни.

Однако прежде чем встретиться с лидерами социалистов, он провел переговоры с центристами в лагере Макрона, в надежде убедить их отделиться от более широкого левого блока — Нового народного фронта. Также, президент Франции поговорит с правыми республиканцами.

Накануне переговоров лидер социалистов Оливье Фор заявил, что он открыт к дискуссиям и "компромиссам по каждому вопросу" по формированию правительства на основе "срочного контракта". Но также, он четко дал понять, что не желает "обеспечивать непрерывность макронизма".

Вотум недоверия был представлен как левым альянсом нового народного фронта, так и Ду Pen's RN.

Они объединились, чтобы осудить правительство после того, как бывший переговорщик по Brexit использовал особые полномочия, чтобы заставить его бюджет без голосования.

Во Франции правительство отправили в отставку

Всего 331 депутат проголосовал за поддержку предложения против Мишеля Барнье.

В настоящее время Мишель Барнье будет временно оставаться на своем посту вместе со своими министрами до назначения нового правительства. Эммануэля Макрона резко раскритиковали за решение назначить внеочередные выборы, создав тупик в парламенте и эскалацию политического кризиса.

"Многие обвиняли меня в этом и, я знаю, многие продолжают обвинять меня. Это факт, и это моя ответственность",— признался президент Франции.

Макрон не указал, кто станет следующим премьер-министром, но сказал, что они сосредоточат внимание на бюджете на 2025 год.

Предполагается, что потенциальными кандидатами на пост премьер-министра могут быть министр обороны Себастьен Лекорню, министр внутренних дел Бруно Ретайло и бывший кандидат в президенты от центристов Франсуа Байру.

Напомним

Президент Франции Макрон заявил, что выполняет свой пятилетний мандат до конца, несмотря на вотум недоверия правительству.