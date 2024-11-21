Новое преступление рф: оккупанты заставляют украинцев сдавать кровь для их солдат
Киев • УНН
В Мариуполе и на Херсонщине оккупанты заставляют местных жителей, особенно бюджетников, сдавать кровь для раненых военных РФ. За отказ угрожают задержкой выплат и используют мобильные комплексы забора крови.
В Мариуполе коллаборационисты уже составляют планы для принудительной сдачи крови. В первую очередь, это касается работников образования, ЖКХ и получателей так называемых «субсидий».
Об этом сообщает Центр национального сопротивления.
Россияне начали волну принудительной сдачи крови используя украинцев на временно оккупированных территориях для поддержки своих раненых солдат.
За отказ выполнять «план» людям угрожают задержкой выплат. На временно оккупированной территории Херсонщины россияне используют мобильные комплексы забора крови.
Они курсируют по районным центрам, заставляя бюджетников становиться донорами. Это очередное преступление против гражданского населения, которое нарушает все международные нормы. Российские оккупанты цинично используют украинцев для поддержки своей армии.
Напомним,
Третий комитет Генассамблеи ООН поддержал предложенную Украиной резолюцию о нарушении прав человека и пытках военнопленных на временно оккупированных территориях, включая Крым и Севастополь.