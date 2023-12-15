Новое правительство Польши может легализовать однополые гражданские партнерства

Новое правительство Польши считает, что страна должна легализовать однополые партнерства. Об этом в комментарии RMF FM заявил новый заместитель министра юстиции Польши Аркадиуш Мирча, передает УНН.

Детали

На днях Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) постановил, что Польша нарушила право на частную и семейную жизнь, отказав однополым парам в любой форме юридического признания и защиты.

На фоне этого заявления, журналисты спросили у чиновника планы на легализацию однополых партнерств.

Мы считаем, что это должно быть введено в польскую правовую систему - заявил Аркадиуш Мирча.

В то же время он подчеркнул, что президент Польши Анджей Дуда, который происходит от консервативной партии "Право и справедливость" (ПиС), скорее всего, скептически отнесется к этому предложению.

Однако, по его словам, это не освобождает новый кабинет министров от обязанности "стараться проявить полное усердие во внедрении такого рода решений".

Мы говорим о фундаментальных правах человека - добавил заместитель министра юстиции Польши

Аркадиуш Мирча заметил, что этот вопрос может быть поднят в парламенте "в ближайшее время". Он также добавил, что ему не известно о консультациях между Министерством юстиции и президентом по этому вопросу.

Дополнение

12 декабря Европейский суд по правам человека признал, что власти Польши нарушают права человека, когда не позволяют однополым парам заключить официальный союз на своей территории.

Заявителями являются 10 граждан Польши, которые родились между 1963 и 1991 годами и проживают в однополых семьях в городах Лодзь, Краков и Варшава.

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Заявители отмечали, что подавляющее большинство стран-членов Совета Европы предоставляет однополым парам право жениться или заключать зарегистрированные гражданские союзы, поэтому их фактически дискриминируют, например, в вопросах наследства, налогообложения и тому подобное.

Напомним

В Украине Минобороны и Минюст выступили за принятие законопроекта № 9103 "Об институте регистрируемых партнерств".