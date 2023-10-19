Законопроєкт про цивільні партнерства підтримали Міноборони та Мін'юст
Київ • УНН
КИЇВ. 19 жовтня. УНН. Міноборони та Мін'юст виступили за ухвалення законопроєкту № 9103 "Про інститут реєстрованих партнерств". До цього негативні висновки цих міністерств блокували подальше просування законопроєкту в парламенті. Про це написала у Facebook народна депутатка Інна Совсун, повідомляє УНН.
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«Міноборони змінило позицію й підтримало законопроєкт про реєстровані партнерства. Але це ще не все. Міністерство юстиції, яке мало розробити альтернативний законопроєкт про партнерства, також змінило позицію. Тепер воно готове підтримати законопроєкт №9103 і готує до нього правки до другого читання», - написала Совсун.
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За іі словами, тепер парламент може підтримати законопроєкт у першому читанні та дати можливість Мін'юсту — внести свої правки в другому.
Як зазначила Совсун, міністерство юстиції оцінює законопроєкт як перший прогресивний крок до конструктивного діалогу з суспільством.
Нагадаємо
У березні у Верховній Раді зареєстрували законопроєкт про цивільні партнерства для реєстрації одностатевих шлюбів.
Відповідно до документа, цивільним (реєстрованим) партнерством можуть скористатися як військові, так і цивільні, одностатеві чи різностатеві пари.
Священний Синод Православної церкви України виступив проти законопроєкту № 9103 про інститут «реєстрованого партнерства» і назвав його неприйнятним. У ПЦУ наголошують - документ загрожує моралі і погіршуватиме демографічну ситуацію.