Первые успешные испытания лазерного оружия армии Британии проведены посредством боевой машины Wolfhound. Пишет УНН со ссылкой на Defence Equipment & Support.

Детали

В Великой Британии осуществлено новаторское испытание лазерного оружия. По данным министерства обороны, британские ученые и инженеры впервые успешно задействовали мощное лазерное оружие с машины Wolfhound в ходе испытаний на полигоне Dstl в Портон-Дауне.

Нейтрализовало вражеские дроны на расстоянии более 1 км. Недорогое высокоэнергетическое лазерное оружие, установленное на бронемашине Wolfhound британской армии, полностью портативно и просто в эксплуатации. Система может отслеживать несколько целей и поражать их со скоростью света. Это представляет собой большой шаг вперед в программе демонстрации оружия наземного лазерного направленного энергетического оружия (LDEW) Министерства обороны Великобритании – передает портал ведомства.

Напомним

В 2022 году Научно-техническая лаборатория Министерства обороны страны (Dstl), проводилось первое в Великобритании испытание высокомощного лазерного оружия направленной энергии большой дальности (LDEW) на своих полигонах в Портон-Дауне.

УНН сообщал, что британская армия впервые начала использовать 3D-принтер в полевых условиях для быстрого изготовления запасных частей для транспортных средств во время учений НАТО "Стедфаст дефендер" - крупнейшего развертывания НАТО в Европе за последнее поколение.