Британская армия впервые в мире начала печатать запчасти к технике на 3D-принтере

Армия Великобритании впервые в мире начала применение в полевых условиях 3D-принтера для оперативного изготовления запчастей для автомобильной техники. Как передает УНН, об этом сообщается на сайте британского правительства.

Детали

Передовой 3D-принтер впервые применен британской армией в полевых условиях в ходе крупнейшего развертывания сил НАТО в Европе за последнее поколение говорится в сообщении.

Отмечается, что одно из ремонтных подразделений британской армии начало использовать эту технологию для изготовления запчастей к транспортным средствам, а также для печати важных модификаций боевого оборудования во время учений НАТО Steadfast Defender - крупнейшего развертывания сил НАТО в Европе за последнее поколение.

Благодаря возможности изготавливать металлические детали менее чем за час, "3D-печать холодным металлом может устранить необходимость отправлять детали на ремонт, экономя транспортные расходы и время".

Дополнение

Технология металлографической печати заключается в использовании компьютерного проектирования для цифрового производства компонентов.

Мелкий металлический порошок, такой как медь, алюминий или сталь, подается через сопло со скоростью, втрое превышающей скорость звука, а механический манипулятор формирует деталь, создавая объект слой за слоем. После изготовления компонент подвергается дальнейшей обработке, такой как термообработка, фрезеровка и финишная обработка.

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