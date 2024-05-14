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Британська армія вперше в світі почала друкувати запчастини до техніки на 3D-принтері

Британська армія вперше в світі почала друкувати запчастини до техніки на 3D-принтері

Київ • УНН

 • 29167 перегляди

Британська армія вперше почала використовувати 3D-принтер у польових умовах для швидкого виготовлення запасних частин для транспортних засобів під час навчань НАТО "Стедфаст дефендер" - найбільшого розгортання НАТО в Європі за останнє покоління.

Армія Великої Британії вперше у світі почала застосування у польових умовах 3D-принтера для оперативного виготовлення запчастин для автомобільної техніки. Як передає УНН, про це повідомляється на сайті британського уряду.

Деталі

Передовий 3D-принтер вперше застосовано британською армією в польових умовах у ході найбільшого розгортання сил НАТО в Європі за останнє покоління

йдеться у повідомленні.

Зазначається, що один з ремонтних підрозділів британської армії почав використовувати цю технологію для виготовлення запчастин до транспортних засобів, а також для друку важливих модифікацій бойового обладнання під час навчань НАТО Steadfast Defender – найбільшого розгортання сил НАТО в Європі за останнє покоління.

Завдяки можливості виготовляти металеві деталі менш ніж за годину, "3D-друк холодним металом може усунути необхідність відправляти деталі на ремонт, заощаджуючи транспортні витрати і час".

Доповнення

Технологія металографічного друку полягає у використанні комп'ютерного проєктування для цифрового виробництва компонентів.

Дрібний металевий порошок, такий як мідь, алюміній або сталь, подається через сопло зі швидкістю, що втричі перевищує швидкість звуку, а механічний маніпулятор формує деталь, створюючи об'єкт шар за шаром. Після виготовлення компонент піддається подальшій обробці, такій як термообробка, фрезерування та фінішна обробка.

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Лілія Подоляк

Лілія Подоляк

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