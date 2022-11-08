Великобритания провела испытание лазерного оружия DragonFire
Киев • УНН
КИЕВ. 8 ноября. УНН. Великобритания провела испытание мощного лазерного оружия DragonFire, сообщается на сайте правительства страны, пишет УНН.
Детали
Научно-техническая лаборатория Министерства обороны страны (Dstl), как сообщается, провела первое в Великобритании испытание высокомощного лазерного оружия направленной энергии большой дальности (LDEW) на своих полигонах в Портон-Дауне.
Испытания включали стрельбы прототипом DragonFire по ряду целей на разных дистанциях, "требующих высокой точности".
Напомним
Тайвань инвестирует в литовскую лазерную компанию, несмотря на негативную реакцию Китая.