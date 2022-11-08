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Великобритания провела испытание лазерного оружия DragonFire

Великобритания провела испытание лазерного оружия DragonFire

Киев • УНН

 • 460671 просмотра

КИЕВ. 8 ноября. УНН. Великобритания провела испытание мощного лазерного оружия DragonFire, сообщается на сайте правительства страны, пишет УНН.

Детали

Научно-техническая лаборатория Министерства обороны страны (Dstl), как сообщается, провела первое в Великобритании испытание высокомощного лазерного оружия направленной энергии большой дальности (LDEW) на своих полигонах в Портон-Дауне.

Испытания включали стрельбы прототипом DragonFire по ряду целей на разных дистанциях, "требующих высокой точности".

Напомним

Тайвань инвестирует в литовскую лазерную компанию, несмотря на негативную реакцию Китая.

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