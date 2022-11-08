Велика Британія провела випробування лазерної зброї DragonFire

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Науково-технічна лабораторія Міністерства оборони країни (Dstl), як повідомляється, провела перше у Великій Британії випробування високопотужної лазерної зброї спрямованої енергії великої дальності (LDEW) на своїх полігонах у Портон-Дауні.

Випробування включали стрільби прототипом DragonFire по низці цілей на різних дистанціях, "що вимагає високої точності".

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Тайвань інвестує в литовську лазерну компанію, незважаючи на негативну реакцію Китаю.