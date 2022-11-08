Велика Британія провела випробування лазерної зброї DragonFire
Київ • УНН
КИЇВ. 8 листопада. УНН. Велика Британія провела випробування потужної лазерної зброї DragonFire, повідомляється на сайті уряду країни, пише УНН.
Деталі
Науково-технічна лабораторія Міністерства оборони країни (Dstl), як повідомляється, провела перше у Великій Британії випробування високопотужної лазерної зброї спрямованої енергії великої дальності (LDEW) на своїх полігонах у Портон-Дауні.
Випробування включали стрільби прототипом DragonFire по низці цілей на різних дистанціях, "що вимагає високої точності".
Нагадаємо
Тайвань інвестує в литовську лазерну компанію, незважаючи на негативну реакцію Китаю.