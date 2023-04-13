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Новый вариант COVID "Арктур" может быть в 1,2 раза более заразным, чем "Кракен"

Новый вариант COVID "Арктур" может быть в 1,2 раза более заразным, чем "Кракен"

Киев • УНН

 • 1589613 просмотра

КИЕВ. 13 марта. УНН. Новый вариант COVID-19 вызывает беспокойство в Индии - и он может быть в 1,2 раза более заразным, чем вариант "Кракен". Количество случаев нового штамма, получившего название "Арктур", за последний месяц увеличилось в стране в 13 раз, сообщает New York Post, пишет УНН.

Детали

Технически подвариант Omicron XBB.1.16 "Арктур" побудил министерство здравоохранения Индии запустить учения, чтобы убедиться, что больницы должным образом готовы справиться с потенциальным притоком пациентов с COVID.

"Арктур" - один из более чем 600 подвариантов "Омикрона" - был впервые обнаружен в январе. За ним следит Всемирная организация здравоохранения, и некоторые официальные лица отмечают, что у него были некоторые мутации, вызывающие обеспокоенность.

Этот вариант был обнаружен и в других странах, но большинство случаев было в Индии, где он вытеснил другие варианты.

"Он циркулирует уже несколько месяцев. Мы не видели изменений в тяжести заболевания у отдельных лиц или в популяциях, но именно поэтому у нас есть эти системы", - заявила на пресс-конференции 29 марта ведущий эпидемиолог и технический руководитель ВОЗ по COVID-19 Мария Ван Керкхове.

"У него есть еще одна мутация в шиповидном белке, которая в лабораторных исследованиях показывает повышенную заразность, а также потенциальную повышенную патогенность", - добавила она.

Исследование Токийского университета, опубликованное на веб-сайте биологических исследований bioRxiv, показало, что "Арктур" в 1,2 раза более заразен, чем вариант "Кракен", и написано, что он "распространится по всему миру в ближайшем будущем".

Ученые предположили, что мутации нового варианта потенциально могут затруднить работу иммунной системы, увеличивая скорость роста.

Они отметили, что нет никаких доказательств того, что "Арктур" обладает способностью обходить защиту от вакцин или антител от предыдущих инфекций по сравнению с "Кракен", который был доминирующим штаммом в Великобритании к концу февраля.

По данным Министерства здравоохранения Индии, на 12 апреля было зарегистрировано 40 215 активных случаев заболевания COVID, и это количество выросло на 3 122 всего за один день.

Цифры из Our World in Data, подготовленного Оксфордским университетом, показывают, что 4 апреля ежедневное число новых случаев заболевания в Индии достигло 3108, что на 242 больше, чем в предыдущем месяце.

По данным India.com, впервые более чем за год в некоторых районах, некоторые штаты вновь ввели обязательное ношение масок в общественных местах.

Министр здравоохранения индийского штата Керала в субботу возобновил правило о масках для беременных женщин, пожилых людей и людей с сопутствующими заболеваниями.

Дополнение

Индия призывает штаты усилить тестирование на фоне роста количества случаев COVID-19.

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