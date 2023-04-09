Индия призывает штаты усилить тестирование на фоне роста количества случаев COVID-19
Киев • УНН
КИЕВ. 9 апреля. УНН. Федеральное правительство Индии обратилось к штатам с просьбой выявить горячие точки и увеличить объемы тестирования на COVID-19 после того, как в стране был зарегистрирован самый высокий ежедневный показатель заболеваемости с сентября, информирует Reuters, передает УНН.
Детали
Федеральное министерство здравоохранения заявило, что за последние 24 часа было зарегистрировано 5 357 новых случаев COVID-19, что продолжает тенденцию к резкому росту после снижения в прошлом году.
В заявлении правительства говорится, что на встрече, посвященной оценке степени готовности штатов, министр здравоохранения Мансух Мандавия попросил их активизировать тестирование генома и провести имитационные учения в больницах.
Ежедневные новые случаи почти утроились с конца марта.
Министерство здравоохранения сообщило, что распространенность XBB.1.16, классифицированного Всемирной организацией здравоохранения как вариант, представляющий интерес, увеличилась с 21,6% в феврале до 35,8% в марте, добавив, что нет никаких доказательств увеличения количества госпитализаций или смертей.
Активные случаи заболевания составляют более 32 814 человек, из них 11 человек умерли за последние 24 часа, в результате чего официальное число погибших от этой болезни в стране достигло 530 965 человек.
Добавим
В Индии зарегистрировано более 44,7 миллионов подтвержденных случаев COVID-19 с начала пандемии три года назад, что является третьим по величине показателем после США и Китая.