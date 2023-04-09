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Индия призывает штаты усилить тестирование на фоне роста количества случаев COVID-19

Индия призывает штаты усилить тестирование на фоне роста количества случаев COVID-19

Киев • УНН

 • 1463318 просмотра

КИЕВ. 9 апреля. УНН. Федеральное правительство Индии обратилось к штатам с просьбой выявить горячие точки и увеличить объемы тестирования на COVID-19 после того, как в стране был зарегистрирован самый высокий ежедневный показатель заболеваемости с сентября, информирует Reuters, передает УНН.

Детали

Федеральное министерство здравоохранения заявило, что за последние 24 часа было зарегистрировано 5 357 новых случаев COVID-19, что продолжает тенденцию к резкому росту после снижения в прошлом году.

В заявлении правительства говорится, что на встрече, посвященной оценке степени готовности штатов, министр здравоохранения Мансух Мандавия попросил их активизировать тестирование генома и провести имитационные учения в больницах.

Ежедневные новые случаи почти утроились с конца марта.

Министерство здравоохранения сообщило, что распространенность XBB.1.16, классифицированного Всемирной организацией здравоохранения как вариант, представляющий интерес, увеличилась с 21,6% в феврале до 35,8% в марте, добавив, что нет никаких доказательств увеличения количества госпитализаций или смертей.

Активные случаи заболевания составляют более 32 814 человек, из них 11 человек умерли за последние 24 часа, в результате чего официальное число погибших от этой болезни в стране достигло 530 965 человек.

Добавим

В Индии зарегистрировано более 44,7 миллионов подтвержденных случаев COVID-19 с начала пандемии три года назад, что является третьим по величине показателем после США и Китая.

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