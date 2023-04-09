Індія закликає штати посилити тестування на тлі зростання кількості випадків COVID-19
Київ • УНН
КИЇВ. 9 квітня. УНН. Федеральний уряд Індії звернувся до штатів з проханням виявити гарячі точки та збільшити обсяги тестування на COVID-19 після того, як у країні було зареєстровано найвищий щоденний показник захворюваності з вересня, інформує Reuters, передає УНН.
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Федеральне міністерство охорони здоров'я заявило, що за останні 24 години було зареєстровано 5 357 нових випадків COVID-19, що продовжує тенденцію до різкого зростання після зниження минулого року.
У заяві уряду йдеться, що на зустрічі, присвяченій оцінці ступеня готовності штатів, міністр охорони здоров'я Мансух Мандавія попросив їх активізувати тестування геному та провести імітаційні навчання у лікарнях.
Щоденні нові випадки майже потроїлися з кінця березня.
Міністерство охорони здоров'я повідомило, що поширеність XBB.1.16, класифікованого Всесвітньою організацією охорони здоров'я як варіант, що представляє інтерес, збільшилася з 21,6% у лютому до 35,8% у березні, додавши, що немає жодних доказів збільшення кількості госпіталізацій чи смертей.
Активні випадки захворювання становлять понад 32 814 осіб, з них 11 людей померли за останні 24 години, внаслідок чого офіційна кількість загиблих від цієї хвороби в країні досягла 530 965 людей.
Додамо
В Індії зареєстровано понад 44,7 мільйонів підтверджених випадків COVID-19 з початку пандемії три роки тому, що є третім за величиною показником після США та Китаю.