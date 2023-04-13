Новий варіант COVID "Арктур" може бути в 1,2 рази більш заразним, ніж "Кракен"

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Технічно підваріант Omicron XBB.1.16 "Арктур" спонукав міністерство охорони здоров'я Індії запустити навчання, щоб переконатися, що лікарні належним чином готові впоратися з потенційним припливом пацієнтів із COVID.

"Арктур" - один із понад 600 підваріантів "Омікрона" - був уперше виявлений у січні. За ним стежить Всесвітня організація охорони здоров'я, і деякі офіційні особи зазначають, що в нього були деякі мутації, які викликають занепокоєння.

Цей варіант був виявлений і в інших країнах, але більшість випадків було в Індії, де він витіснив інші варіанти.

"Він циркулює вже кілька місяців. Ми не бачили змін у тяжкості захворювання в окремих осіб або в популяціях, але саме тому в нас є ці системи", - заявила на пресконференції 29 березня провідна епідеміологиня і технічна керівниця ВООЗ з COVID-19 Марія Ван Керкхове.

"У нього є ще одна мутація в шипоподібному білку, яка в лабораторних дослідженнях показує підвищену заразність, а також потенційну підвищену патогенність", - додала вона.

Дослідження Токійського університету, опубліковане на веб-сайті біологічних досліджень bioRxiv, показало, що "Арктур" у 1,2 раза заразніший за варіант "Кракен", і написано, що він "пошириться по всьому світу в найближчому майбутньому".

Учені припустили, що мутації нового варіанта потенційно можуть ускладнити роботу імунної системи, збільшуючи швидкість росту.

Вони зазначили, що немає жодних доказів того, що "Арктур" має здатність обходити захист від вакцин або антитіл від попередніх інфекцій, якщо порівняти з "Кракеном", який був домінуючим штамом у Великій Британії до кінця лютого.

За даними Міністерства охорони здоров'я Індії, станом на 12 квітня було зареєстровано 40 215 активних випадків захворювання на COVID, і ця кількість зросла на 3 122 лише за один день.

Цифри з Our World in Data, підготовленого Оксфордським університетом, показують, що 4 квітня щоденна кількість нових випадків захворювання в Індії сягнула 3108, що на 242 більше, ніж у попередньому місяці.

За даними India.com, уперше більш ніж за рік у деяких районах, деякі штати знову ввели обов'язкове носіння масок у громадських місцях.

Міністр охорони здоров'я індійського штату Керала в суботу відновив правило щодо масок для вагітних жінок, літніх людей і людей із супутніми захворюваннями.

Доповнення

Індія закликає штати посилити тестування на тлі зростання кількості випадків COVID-19.

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