Новий варіант COVID "Арктур" може бути в 1,2 рази більш заразним, ніж "Кракен"

ukru
Ексклюзив
15:02 • 39616 перегляди

"Це мої збитки, які ніхто не компенсував": малі аптеки потерпають від переоцінки ТОП-100 ліків

14:30 • 67452 перегляди

ОП про статтю Economist щодо виборів у липні: не було такої наради і доручення Зеленського

12:29 • 100546 перегляди

Україна та США провели тривалу розмову щодо драфту угоди про копалини - джерела

10:29 • 230367 перегляди

"День визволення Америки" – коли вступають в силу мита Трампа і що варто про це знати

Ексклюзив
31 березня, 08:30 • 169814 перегляди

Бронювання з 1 квітня: що потрібно знати підприємствам та військовозобов’язаним

Ексклюзив
31 березня, 07:03 • 166717 перегляди

У МОЗ забули, які ліки внесли до ТОП-100 і не змогли пояснити, чому до переліку увійшов клофелін

Ексклюзив
31 березня, 05:38 • 258462 перегляди

Енергії тижня після затемнення: аналіз, пауза та переосмислення

29 березня, 17:57 • 454417 перегляди

П’ять неперевершених прем’єр квітня: що подивитися

29 березня, 16:38 • 345714 перегляди

Зʼясовуємо, хто ця особа: у МЗС відреагували на інформацію, що нападник в Амстердамі виявився українцем

29 березня, 10:47 • 357217 перегляди

МВФ оновив меморандум з Україною: є нові структурні маяки

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+11°
1 м/с
97 %
746 мм
Хмарно, протягом наступних 2 годин опадів не очікується
Популярнi новини

"Білосніжка" провалила касові збори у вихідні, а "Профі" зі Стейтемом лідирує

31 березня, 06:27 • 195715 перегляди

Чутки поширюють ненависники: дівчина сина Трампа відповіла на звинувачення

31 березня, 08:36 • 168274 перегляди

Марін Ле Пен визнали винною у розкраданні держкоштів: деталі справи

31 березня, 09:36 • 138422 перегляди

Гелен Міррен переконана, що Бонд не повинен бути жінкою і звинуватила франшизу у "глибокому сексизмі"

10:26 • 129805 перегляди

До Києва прибули делегації Європарламенту та 17 країн ЄС

11:39 • 92615 перегляди
Публікації

"День визволення Америки" – коли вступають в силу мита Трампа і що варто про це знати

10:29 • 230328 перегляди

Енергії тижня після затемнення: аналіз, пауза та переосмислення
Ексклюзив

31 березня, 05:38 • 258438 перегляди

Нова угода США та України: що кажуть про неї чиновники з обох боків Атлантики і чи варто непокоїтись українцям

29 березня, 14:28 • 496722 перегляди

У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

28 березня, 15:09 • 631942 перегляди

Сонячне затемнення 29 березня 2025 року: точка сили та великого переходу
Ексклюзив

28 березня, 07:20 • 656833 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Рустем Умєров

Жозеп Боррель

Андрюс Кубілюс

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Київ

Франція

Сполучене Королівство

Реклама
УНН Lite

Неймовірне видовище: космічний телескоп "Хаббл" зробив знімки спіральної галактики

13:38 • 41034 перегляди

"Ніколи не брехала": експомічниця Бекхема зробила нову заяву про їхній "роман"

13:17 • 49075 перегляди

Гелен Міррен переконана, що Бонд не повинен бути жінкою і звинуватила франшизу у "глибокому сексизмі"

10:26 • 129805 перегляди

Чутки поширюють ненависники: дівчина сина Трампа відповіла на звинувачення

31 березня, 08:36 • 168274 перегляди

"Білосніжка" провалила касові збори у вихідні, а "Профі" зі Стейтемом лідирує

31 березня, 06:27 • 195715 перегляди
Актуальне

MIM-104 Patriot

9K720 Iskander

TikTok

«Калібр» (сімейство ракет)

Челленджер 2

Новий варіант COVID "Арктур" може бути в 1,2 рази більш заразним, ніж "Кракен"

Новий варіант COVID "Арктур" може бути в 1,2 рази більш заразним, ніж "Кракен"

Київ • УНН

 • 1589616 перегляди

КИЇВ. 13 березня. УНН. Новий варіант COVID-19 викликає занепокоєння в Індії - і він може бути в 1,2 раза заразнішим, ніж варіант "Кракен". Кількість випадків нового штаму, що отримав назву "Арктур", за останній місяць збільшилася в країні в 13 разів, повідомляє New York Post, пише УНН.

Деталі

Технічно підваріант Omicron XBB.1.16 "Арктур" спонукав міністерство охорони здоров'я Індії запустити навчання, щоб переконатися, що лікарні належним чином готові впоратися з потенційним припливом пацієнтів із COVID.

"Арктур" - один із понад 600 підваріантів "Омікрона" - був уперше виявлений у січні. За ним стежить Всесвітня організація охорони здоров'я, і деякі офіційні особи зазначають, що в нього були деякі мутації, які викликають занепокоєння.

Цей варіант був виявлений і в інших країнах, але більшість випадків було в Індії, де він витіснив інші варіанти.

"Він циркулює вже кілька місяців. Ми не бачили змін у тяжкості захворювання в окремих осіб або в популяціях, але саме тому в нас є ці системи", - заявила на пресконференції 29 березня провідна епідеміологиня і технічна керівниця ВООЗ з COVID-19 Марія Ван Керкхове.

"У нього є ще одна мутація в шипоподібному білку, яка в лабораторних дослідженнях показує підвищену заразність, а також потенційну підвищену патогенність", - додала вона.

Дослідження Токійського університету, опубліковане на веб-сайті біологічних досліджень bioRxiv, показало, що "Арктур" у 1,2 раза заразніший за варіант "Кракен", і написано, що він "пошириться по всьому світу в найближчому майбутньому".

Учені припустили, що мутації нового варіанта потенційно можуть ускладнити роботу імунної системи, збільшуючи швидкість росту.

Вони зазначили, що немає жодних доказів того, що "Арктур" має здатність обходити захист від вакцин або антитіл від попередніх інфекцій, якщо порівняти з "Кракеном", який був домінуючим штамом у Великій Британії до кінця лютого.

За даними Міністерства охорони здоров'я Індії, станом на 12 квітня було зареєстровано 40 215 активних випадків захворювання на COVID, і ця кількість зросла на 3 122 лише за один день.

Цифри з Our World in Data, підготовленого Оксфордським університетом, показують, що 4 квітня щоденна кількість нових випадків захворювання в Індії сягнула 3108, що на 242 більше, ніж у попередньому місяці.

За даними India.com, уперше більш ніж за рік у деяких районах, деякі штати знову ввели обов'язкове носіння масок у громадських місцях.

Міністр охорони здоров'я індійського штату Керала в суботу відновив правило щодо масок для вагітних жінок, літніх людей і людей із супутніми захворюваннями.

Доповнення

Індія закликає штати посилити тестування на тлі зростання кількості випадків COVID-19.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Що таке стрес, хто найменше від нього захищений і як із ним боротися - розповідає експертка

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

COVID-19Здоров'я
Bitcoin
$83,479.50
Золото
$3,156.79
Tesla
$248.19
Brent
$74.24
S&P 500
$5,537.65
Газ TTF
$40.56
Ethereum
$1,840.52