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Новый ультиматум Путина: демократические страны должны признать Крым, а Украина - отказаться от НАТО

Киев • УНН

 • 625098 просмотра

КИЕВ. 22 февраля. УНН. Демократии должны признать решение жителей Крыма и Севастополя о "воссоединении" с Россией. Кроме того, РФ категорически против приема Украины в НАТО. Об этом заявил во вторник журналистам президент РФ Владимир Путин, передает УНН.

Детали

“Первое, что необходимо сделать всем, — это признать волеизъявление людей, проживающих в Севастополе и в Крыму. Я много раз об этом говорил и еще раз подчеркну: чем это волеизъявление хуже от того, что произошло в Косово? Да ничем, просто там решение было принято парламентом, а тут на общенародном референдуме", — сказал президент РФ.

Путин подчеркнул, что это решение надо уважать. “Те, кто так или иначе отрицает его, но считают себя демократическими странами, должны (это решение) признать. Это высшая форма демократии — референдум”, — отметил российский лидер.

Кроме того, он напомнил, что Россия выступает за разоружение Украины.

"Все, о чем было сказано выше, можно в одну секунду перевернуть, если наши так называемые партнеры будут накачивать сегодняшнюю киевскую власть современными видами оружия. Поэтому самый главный пункт - это известная степень демилитаризации сегодняшней Украины, поскольку это единственный объективно контролируемый фактор, который можно наблюдать и на который можно реагировать”, — сказал Путин, отвечая на вопрос о том, что способствовало бы разрядке в отношениях с Западом и Украиной.

Путин также заявил, что РФ категорически против приема Украины в НАТО.

“Лучшим решением был бы отказ самого Киева от вступления в альянс”, — отметил Путин.

Дополнение

Совет федерации РФ позволил президенту РФ Владимиру Путину использовать российские вооруженные силы за рубежом, а точнее на оккупированном Донбассе.

Как стало известно, после объявления Путина о поддержке независимости Л/ДНР он заявил о введении российских войск на территорию Донбасса.

Также российский президент заявил, что Россия готова “показать” Украине “настоящую декоммунизацию”.

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