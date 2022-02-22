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Новий ультиматум Путіна: демократичні країни мають визнати Крим, а Україна - відмовитись від НАТО

Новий ультиматум Путіна: демократичні країни мають визнати Крим, а Україна - відмовитись від НАТО

Київ • УНН

 • 625104 перегляди

КИЇВ. 22 лютого. УНН. Демократії мають визнати рішення жителів Криму та Севастополя щодо "возз'єднання" з Росією. Крім того, РФ категорично проти прийому України до НАТО. Про це заявив у вівторок журналістам президент РФ Володимир Путін, передає УНН.

Деталі

“Перше, що необхідно зробити всім, — це визнати волевиявлення людей, які проживають у Севастополі та в Криму. Я багато разів про це говорив і ще раз наголошу: чим це волевиявлення гірше від того, що сталося в Косові? Та нічим, просто там рішення було прийнято парламентом, а тут на загальнонародному референдумі, — сказав президент.

Путін наголосив, що це рішення треба поважати. “Ті, хто так чи інакше заперечує його, але вважають себе демократичними країнами, повинні (це рішення) визнати. Це найвища форма демократії — референдум”, — зазначив російський лідер.

Крім того, він нагадав, що Росія виступає за роззброєння України.

“Все, про що було сказано вище, можна в одну секунду перевернути, якщо наша так звані партнери накачуватимуть сьогоднішню київську владу сучасними видами зброї. Тому найголовніший пункт — це відомий ступінь демілітаризації сьогоднішньої України, оскільки це єдиний об’єктивно контрольований фактор, який можна спостерігати і на який можна реагувати”, — сказав Путін, відповідаючи на запитання про те, що сприяло б розрядці у відносинах із Заходом та Україною.

Путін також заявив, що РФ категорично проти прийому України до НАТО.

“Найкращим рішенням була б відмова самого Києва від вступу до альянсу”, — зазначив Путін.

Доповнення

Рада федерації РФ дозволила президенту РФ Володимиру Путіну використати російські збройні сили за кордоном, а точніше на окупованому Донбасі.

Як стало відомо, після оголошення Путіна про підтримку незалежності Л/ДНР він заявив про запровадження російських військ на територію Донбасу.

Також російський президент заявив, що Росія готова “показати” Україні “справжню декомунізацію”.

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