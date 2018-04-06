Новый президент УПЛ призвал болельщиков вернуться на стадионы

Глубокий кризис — так швейцарец охарактеризовал текущее состояние украинского футбола. Функционер видит выход из ситуации в постепенном отходе от концепции “бесплатного футбола”.

“Первые месяцы — это знакомство с лигой, со штатом и с клубами. Мое главное обращение к болельщикам — возвращайтесь на стадионы. Если есть какая-то причина, почему вы не ходите на матчи, то обращайтесь к нам. Мы постараемся сделать все, чтобы зрителям на аренах было максимально комфортно. Наибольшая возможность для клубов зарабатывать деньги — это совместная продажа медиа-прав. Возможно, это случится уже через сезон”, - заявил Гримм.

Отметим, что Гримм также хочет собрать единый пул, расширить лигу до 16 команд и осовременить все стадионы клубов УПЛ.

Кроме того, швейцарец дал понять, что собирается встретиться с владельцами клубов Премьер-лиги. А еще он планирует совмещать спасение украинского футбола с работой в ФИФА. Там Гримм занимает должность заместителя председателя палаты по разрешению споров.

Напомним, что 58-летний функционер стал третьим президентом УПЛ. Его предшественник Владимир Генинсон не захотел участвовать в этих выборах.