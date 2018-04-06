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Новий президент УПЛ закликав уболівальників повернутися на стадіони

Київ • УНН

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КИЇВ. 6 квітня. УНН. Новообраний президент Української Прем'єр-ліги Томас Грімм оприлюднив плани на майбутні терміни у керівництві організацією. Про це швейцарець розповів в інтерв'ю Football Hub, передає УНН.

Глибока криза — так швейцарець охарактеризував поточний стан українського футболу. Функціонер бачить вихід із ситуації у поступовому відході від концепції “безкоштовного футболу”.

“Перші місяці — це знайомство з лігою, зі штатом та з клубами. Моє головне звернення до вболівальників — повертайтеся на стадіони. Якщо є якась причина, чому ви не ходите на матчі, то звертайтесь до нас. Ми постараємось зробити все, щоб глядачам на аренах було максимально комфортно. Найбільша можливість для клубів заробляти гроші — це спільний продаж медіа-прав. Можливо, це трапиться вже через сезон”, — заявив Грімм.

Відзначимо, що Грімм також хоче зібрати єдиний пул, розширити лігу до 16 команд і осучаснити усі стадіони клубів УПЛ.
Окрім того, швейцарець дав зрозуміти, що збирається зустрітися з власниками клубів Прем’єр ліги. А ще він планує поєднувати порятунок українського футболу з роботою у ФІФА. Там Грімм обіймає посаду заступника голови палати з вирішення суперечок.

Нагадаємо, що 58-річний функціонер став третім президентом УПЛ. Його попередник Володимир Генінсон не захотів брати участі у цих виборах.

Українські Національні Новини

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