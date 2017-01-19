Новый президент Гамбии принес присягу за пределами страны
Киев • УНН
КИЕВ. 19 января. УНН. Новоизбранный президент Гамбии Адама Бэрроу был инаугурирован в столице Сенегала Дакаре-за отказа своего предшественника сложить полномочия. Об этом сообщает DW, передает УНН.
Как отмечает издание, Бэрроу вынужден был провести инаугурацию за пределами страны в посольстве Гамбии в столице Сенегала Дакаре. Он уехал из страны из соображений безопасности, так как его оппонент Яйя Джамме отказался на выборах сложить полномочия.
Отмечается, что Конституция африканского государства требует приведения к присяге именно в этот день.
Также агентство AP сообщается, что на церемонии присутствовали около 40 человек. Среди них были премьер Сенегала и председатель Центризбиркома Гамбии. Мероприятие посетили и представители Большого сообщества стран Западной Африки (ECOWAS).
Напомним, 10 декабря президент Гамбии Яйя Джамме, который правит страной более 22 лет, заявил, что не признает своего поражения на недавних президентских выборах, и призвал к повторному голосованию.