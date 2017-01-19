Новый президент Гамбии принес присягу за пределами страны

Как отмечает издание, Бэрроу вынужден был провести инаугурацию за пределами страны в посольстве Гамбии в столице Сенегала Дакаре. Он уехал из страны из соображений безопасности, так как его оппонент Яйя Джамме отказался на выборах сложить полномочия.

Отмечается, что Конституция африканского государства требует приведения к присяге именно в этот день.

Также агентство AP сообщается, что на церемонии присутствовали около 40 человек. Среди них были премьер Сенегала и председатель Центризбиркома Гамбии. Мероприятие посетили и представители Большого сообщества стран Западной Африки (ECOWAS).

Напомним, 10 декабря президент Гамбии Яйя Джамме, который правит страной более 22 лет, заявил, что не признает своего поражения на недавних президентских выборах, и призвал к повторному голосованию.