Новий президент Гамбії склав присягу за межами країни
Київ • УНН
КИЇВ. 19 січня. УНН. Новообраний президент Гамбії Адам Барроу був інавгурований у столиці Сенегалу Дакарі через відмову свого попередника скласти повноваження. Про це повідомляє DW, передає УНН.
Як зазначає видання, Барроу змушений був провести інавгурацію за межами країни у посольстві Гамбії у столиці Сенегалу Дакарі. Він поїхав з країни з міркувань безпеки, так як його опонент Яйя Джамме відмовився на виборах скласти повноваження.
Наголошується, що Конституція африканської держави вимагає приведення до присяги саме в цей день.
Також агенція AP повідомляється, що на церемонії були присутні близько 40 осіб. Серед них були прем'єр Сенегалу та голова центрвиборчкому Гамбії. Захід відвідали і представники Eкономічного співтовариства країн Західної Африки (ECOWAS).
Нагадаємо, 10 грудня президент Гамбії Яйя Джамме, який править країною більше 22 років, заявив, що не визнає своєї поразки на недавніх президентських виборах, та закликав до повторного голосування.