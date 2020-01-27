Новый посол Украины в Хорватии Кирилич вручил верительные грамоты
Киев • УНН
КИЕВ. 27 января. УНН. Недавно назначенный посол Украины в Хорватии Василий Кирилич вручил копии верительных грамот во внешнеполитическом видомтсве страны. Об этом Кирилич написал в своем Twitter, передает УНН.
“Первый день миссии в Хорватии — это вручение копий верительных грамот в Министерстве иностранных и европейских дел Республики Хорватия”, — написал Кирилич, добавив фото вручения документов.
“Хорватия — сильный партнер Украины. Потому что никто глубже, чем Хорватия и Украина, в новейшей истории, не знает цену независимости, что измеряется потерей тысяч человеческих жизней”, — добавил посол.
Напомним, в конце декабря президент Владимир Зеленский подписал указ о назначении посла Украины в Хорватии.
Особенностью является слишком быстрое вручения копий верительных грамот (Кирилич прибыл в Хорватию в прошлую пятницу), что свидетельствует о высоком уровне отношений между Украиной и Хорватией.
Недавно, 7 января, новый посол Украины в США Владимир Ельченко представил свои полномочия президенту Дональду Трампу от Зеленского.
Первый день миссии в Хорватии — это вручение копий верительных грамот в @MVEP_hr . Хорватия — сильный партнер Украины. Потому что никто глубже, чем Хорватия и Украина, в новейшей истории не знает цену независимости, что измеряется потерей тысяч человеческих жизней. pic.twitter.com/530CZHrbs8— Vasyl Kyrylych (@VasylKyrylych) January 27, 2020