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Новый посол Украины в Хорватии Кирилич вручил верительные грамоты

Киев • УНН

 • 31102 просмотра

КИЕВ. 27 января. УНН. Недавно назначенный посол Украины в Хорватии Василий Кирилич вручил копии верительных грамот во внешнеполитическом видомтсве страны. Об этом Кирилич написал в своем Twitter, передает УНН.

Новый посол Украины в Хорватии Кирилич вручил верительные грамоты

“Первый день миссии в Хорватии — это вручение копий верительных грамот в Министерстве иностранных и европейских дел Республики Хорватия”, — написал Кирилич, добавив фото вручения документов.

“Хорватия — сильный партнер Украины. Потому что никто глубже, чем Хорватия и Украина, в новейшей истории, не знает цену независимости, что измеряется потерей тысяч человеческих жизней”, — добавил посол.

Напомним, в конце декабря президент Владимир Зеленский подписал указ о назначении посла Украины в Хорватии.

Особенностью является слишком быстрое вручения копий верительных грамот (Кирилич прибыл в Хорватию в прошлую пятницу), что свидетельствует о высоком уровне отношений между Украиной и Хорватией.

Недавно, 7 января, новый посол Украины в США Владимир Ельченко представил свои полномочия президенту Дональду Трампу от Зеленского.

Первый день миссии в Хорватии — это вручение копий верительных грамот в @MVEP_hr . Хорватия — сильный партнер Украины. Потому что никто глубже, чем Хорватия и Украина, в новейшей истории не знает цену независимости, что измеряется потерей тысяч человеческих жизней. pic.twitter.com/530CZHrbs8

— Vasyl Kyrylych (@VasylKyrylych) January 27, 2020

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