Новий посол України в Хорватії Кирилич вручив вірчі грамоти
Київ • УНН
КИЇВ. 27 січня. УНН. Нещодавно призначений посол України в Хорватії Василь Кирилич вручив копії вірчих грамот у зовнішньополітичному відомстві країни. Про це Кирилич написав у своєму Twitter, передає УНН.
“Перший день місії у Хорватії — це вручення копій вірчих грамот в Міністерстві закордонних та європейських справ Республіки Хорватія”, — написав Кирилич, додавши фото вручення документів.
“Хорватія — сильний партнер України. Бо ніхто глибше, ніж Хорватія та Україна, у новітній історії не знає ціну незалежності, що вимірюється втратою тисяч людських життів”, — додав посол.
Особливістю є надто швидке вручення копій вірчих грамот (Кирилич прибув до Хорватії минулої п‘ятниці), що свідчить про високий рівень відносин між Україною та Хорватією.
Нагадаємо, наприкінці грудня президент Володимир Зеленський підписав указ про призначення посла України в Хорватії.
Нещодавно, 7 січня, новий посол України в США Володимир Єльченко представив свої повноваження президенту Дональду Трампу від Зеленського.
Перший день місії у Хорватії - це вручення копій вірчих грамот в @MVEP_hr. Хорватія - сильний партнер України. Бо ніхто глибше, ніж Хорватія та Україна, у новітній історії не знає ціну незалежності, що вимірюється втратою тисяч людських життів. pic.twitter.com/530CZHrbs8— Vasyl Kyrylych (@VasylKyrylych) January 27, 2020