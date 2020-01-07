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Новий посол України в США представив свої повноваження Трампу від Зеленського

Київ • УНН

 • 15170 перегляди

КИЇВ. 7 січня. УНН. Нещодавно призначений посол України в США Володимир Єльченко зустрівся з президентом США Дональдом Трампом. Про це Єльченко у своєму Twitter, передає УНН.

“Представив мої повноваження від Зеленського Трампу сьогодні. Для мене велика честь представляти Україну в США, де завжди твердо підтримували нашу незалежність. Українці ніколи цього не забудуть. Наше стратегічне партнерство має бути укріплене на благо обох країн”, — написав Єльченко.

Варто нагадати, що Президент України Володимир Зеленський призначив Володимира Єльченка Надзвичайним і Повноважним Послом України в Сполучених Штатах Америки. Про це йдеться в Указі № 911/2019 від 18 грудня. Перед цим 19 липня Зеленський звільнив з посади 11 українських дипломатів, серед яких був посол України в США Валерій Чалий.

Як повідомляв УНН, нещодавно Зеленський зустрівся з новим Послом України у США Єльченко.

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