Зеленський зустрівся з новим Послом України у США Єльченком
Київ • УНН
КИЇВ. 20 грудня. УНН. Президент Володимир Зеленський зустрівся з новопризначеним Послом України у США Володимиром Єльченком, передає УНН з посиланням на прес-службу українського Президента.
“Під час зустрічі було обговорено перспективи подальшого розвитку українсько-американських відносин. Глава держави окремо наголосив на необхідності збільшення американських інвестицій в економіку України”, — вказано у повідомленні.
Варто нагадати, що Президент України Володимир Зеленський призначив Володимира Єльченка Надзвичайним і Повноважним Послом України в Сполучених Штатах Америки. Про це йдеться в Указі № 911/2019 від 18 грудня.
“Призначити Єльченка Володимира Юрійовича Надзвичайним і Повноважним Послом України в Сполучених Штатах Америки”, — йдеться в тексті документу. Крім того, Президент підписав указ про звільнення Єльченка з посад Постійного представника України при Організації Об’єднаних Націй та Надзвичайного і Повноважного Посла України в Ямайці.