Зеленский встретился с новым Послом Украины в США Ельченко

“Во время встречи были обсуждены перспективы дальнейшего развития украинского-американских отношений. Глава государства особо отметил необходимость увеличения американских инвестиций в экономику Украины”, — указано в сообщении.

Стоит напомнить, что Президент Украины Владимир Зеленский назначил Владимира Ельченко Чрезвычайным и Полномочным Послом Украины в Соединенных Штатах Америки. Об этом говорится в Указе № 911/2019 от 18 декабря.

“Назначить Ельченко Владимира Юрьевича Чрезвычайным и Полномочным Послом Украины в США”, — говорится в тексте документа. Кроме того, Президент подписал указ об увольнении Ельченко с должности Постоянного представителя Украины при Организации Объединенных Наций и Чрезвычайного и Полномочного Посла Украины в Ямайке.