Новой почте исполняется 21 год - в честь этого компания предоставляет клиентам 21% скидки
Киев • УНН
КИЕВ. 11 февраля. УНН. В воскресенье, 13 февраля 2022 года, Новая почта будет отмечать День рождения. Компании исполняется 21 год! В его честь компания проводит всеукраинскую акцию, передает УНН.
Детали
По случаю праздника компания проводит всеукраинскую акцию, условия которой распространяются на всех потребителей - как физических лиц, так и бизнес-клиентов:
1. Отправляйте посылки в воскресенье 13 февраля.
2. Получайте 21% скидки на цену доставки.
Специальное предложение действует на доставку посылок и грузов любого веса и в любую точку Украины. Скидка формируется автоматически при заполнении накладной.
Ограничений на количество отправлений нет. Скидка распространяется на доставку любого количества посылок и груза. Кстати, бизнес-клиентам скидка 21% предоставляется дополнительно к уже существующим.
Скидка не распространяется на дополнительные услуги.
Планируйте ваши отправления 13 февраля, в воскресенье.
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