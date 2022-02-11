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15 марта, 19:03 • 101057 просмотра

Будет напрямую общаться с Зеленским: Трамп заявил о назначении Келлога спецпосланником по Украине

15 марта, 13:44 • 130725 просмотра

Украина определила состав переговорной группы для мирных переговоров: имена

15 марта, 13:22 • 116930 просмотра

"Коалиция желающих" переходит к операционной фазе, запланирована встреча в четверг - Стармер

15 марта, 13:08 • 111018 просмотра

"Коалиция желающих": Зеленский призвал партнеров к четкой позиции по гарантиям безопасности для Украины

15 марта, 12:52 • 101193 просмотра

Стармер выпустил заявление после саммита "коалиции желающих": путин должен доказать, что серьезно относится к миру и подписать прекращение огня

15 марта, 11:23 • 98282 просмотра

Зеленский: есть направления вдоль восточной границы, где армия рф накапливает силы, это свидетельствует о желании нанести удар по Сумской области

15 марта, 10:46 • 85692 просмотра

Стармер на встрече по "коалиции желающих" призвал продолжать давление на путина для безусловного прекращения огня

15 марта, 09:00 • 118971 просмотра

Как правильно посадить плодовый сад: советы

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14 марта, 19:56 • 126971 просмотра

“Я был немного саркастичным”: Трамп о завершении войны за 24 часа

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Новой почте исполняется 21 год - в честь этого компания предоставляет клиентам 21% скидки

Новой почте исполняется 21 год - в честь этого компания предоставляет клиентам 21% скидки

Киев • УНН

 • 17849 просмотра

КИЕВ. 11 февраля. УНН. В воскресенье, 13 февраля 2022 года, Новая почта будет отмечать День рождения. Компании исполняется 21 год! В его честь компания проводит всеукраинскую акцию, передает УНН.

Детали

По случаю праздника компания проводит всеукраинскую акцию, условия которой распространяются на всех потребителей - как физических лиц, так и бизнес-клиентов:

1. Отправляйте посылки в воскресенье 13 февраля.

2. Получайте 21% скидки на цену доставки.

Специальное предложение действует на доставку посылок и грузов любого веса и в любую точку Украины. Скидка формируется автоматически при заполнении накладной.

Ограничений на количество отправлений нет. Скидка распространяется на доставку любого количества посылок и груза. Кстати, бизнес-клиентам скидка 21% предоставляется дополнительно к уже существующим.

Скидка не распространяется на дополнительные услуги.

Планируйте ваши отправления 13 февраля, в воскресенье.

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