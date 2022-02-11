Новій пошті виповнюється 21 рік - на честь цього компанія надає клієнтам 21% знижки
Київ • УНН
КИЇВ. 11 лютого. УНН. У неділю, 13 лютого 2022 року, Нова пошта відзначатиме День народження. Компанії виповнюється 21 рік! На його честь компанія проводить всеукраїнську акцію, передає УНН.
Деталі
З нагоди свята компанія проводить всеукраїнську акцію, умови якої поширюються на всіх споживачів - як фізичних осіб, так і бізнес-клієнтів:
1. Відправляйте посилку у неділю 13 лютого.
2. Отримуйте 21% знижки на ціну доставки.
Спеціальна пропозиція діє на доставку посилок та вантажів будь-якої ваги та у будь-яку точку України. Знижка формується автоматично під час заповнення накладної.
Обмежень на кількість відправлень немає. Знижка поширюється на доставку будь-якої кількості посилок та вантажу. До речі, бізнес-клієнтам знижка 21% надається додатково до вже існуючих.
Знижка не поширюється на додаткові послуги.
Плануйте ваші відправлення 13 лютого, у неділю.
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