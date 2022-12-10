Новый пакет помощи Украине укрепит ПВО - Белый дом

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«Этот пакет предоставит Украине новые силы и средства для укрепления ее противовоздушной обороны и противостояния угрозам в виде иранских беспилотников, которые россия использует для атак на критически важную инфраструктуру Украины и для убийства украинских гражданских лиц. Объявленный…пакет также включает критически важное оборудование, которое Украина использует столь эффективно для обороны на поле боя, включая дополнительные боеприпасы для комплексов HIMARS и украинской артиллерии», - рассказала Жан-Пьер на брифинге в Белом доме.

Дополнение

Президент США Джо Байден официально объявил о выделении Украине нового пакета военной помощи в размере 275 миллионов долларов.