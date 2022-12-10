Новий пакет допомоги Україні зміцнить ППО - Білий дім
Київ • УНН
КИЇВ. 10 грудня. УНН. Новий пакет військової допомоги обсягом 275 мільйонів доларів надасть Україні нові сили та засоби для зміцнення протиповітряної оборони. Про це заявила прес-секретар Карін Жан-П'єр, передає УНН з посиланням на Голоси Америки.
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«Цей пакет надасть Україні нові сили та засоби для зміцнення її протиповітряної оборони та протистояння загрозам у вигляді іранських безпілотників, які росія використовує для атак на критично важливу інфраструктуру України та для вбивства українських цивільних осіб. Оголошений… пакет також включає критично важливе обладнання, яке Україна використовує настільки ефективно для оборони на полі бою, включаючи додаткові боєприпаси для комплексів HIMARS та української артилерії», - розповіла Жан-П'єр на брифінгу у Білому домі.
Доповнення
Президент США Джо Байден офіційно оголосив про виділення Україні нового пакету військової допомоги обсягом 275 мільйонів доларів.