Новый опасный вариант коронавируса: в Госпродпотребслужбе спрогнозировали его появление в Украине

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"Если циркулирует в Европе, я думаю, что в Украине будет через два месяца также циркулировать за счет миграции, за счет распространения данной инфекции. Новый возбудитель зафиксировано только в Израиле и Великобритании", - отметил собеседник УНН.

Детали

Как стало известно недавно, в Великобритании получает распространение новая, потенциально более опасная мутация штамма коронавируса Delta ( "Дельта") AY.4.2, которую называют Delta Plus.

По данным СМИ, единичные случаи заболевания новым вариантом зафиксировано уже и в России.

Накануне министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что Украина пока не планирует ограничивать авиасообщение с Великобританией из-за распространения в стране опасной мутации "Дельта"-штамма коронавируса.