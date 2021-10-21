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Новий небезпечний варіант коронавірусу: у Держпродспоживслужбі спрогнозували його появу в Україні

Київ • УНН

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КИЇВ. 21 жовтня. УНН. Нова небезпечна мутація “Дельта”-штаму коронавірусу AY.4.2 може почати циркуляцію в Україні за кілька місяців. Про це УНН сказав начальник ГУ Держпродспоживслужби в Києві Олег Рубан.

Новий небезпечний варіант коронавірусу: у Держпродспоживслужбі спрогнозували його появу в Україні

Цитата

“Якщо циркулює в Європі, я думаю, що в Україні буде через два місяці також циркулювати за рахунок міграції, за рахунок поширення даної інфекції. Новий збудник зафіксовано лише в Ізраїлі та Великій Британії”, — зазначив співрозмовник УНН.

Деталі

Як стало відомо нещодавно, у Великій Британії набуває поширення нова, потенційно більше небезпечна мутація штаму коронавірусу Delta (“Дельта”) AY.4.2, яку називають Delta Plus.

За даними ЗМІ, поодинокі випадки захворювання новим варіантом зафіксовано вже і у Росії.

Напередодні міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що Україна поки не планує обмежувати авіасполучення з Великою Британією через поширення в країні небезпечної мутації “Дельта”-штаму коронавірусу.

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