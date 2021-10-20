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Україна поки не має планів закривати небо з Британією через появу там мутації "Дельти"

Київ • УНН

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КИЇВ. 20 жовтня. УНН. Україна поки не планує обмежувати авіасполучення з Великою Британією через поширення в країні небезпечної мутації “Дельта”-штаму коронавірусу. Про це сказав під час брифінгу у середу міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба, передає кореспондент УНН.

Україна поки не має планів закривати небо з Британією через появу там мутації "Дельти"

Цитата:

“Ні, поки немає планів обмежувати авіасполучення з Великою Британією. Ми будемо консультуватись із Міністерством охорони здоров’я України щодо ризиків, які несе новий штам, і будемо діяти відповідно в інтересах українських громадян насамперед”, — сказав міністр.

Деталі

У Великій Британії на сьогодні набуває поширення нова, потенційно більше небезпечна мутація штаму коронавірусу Delta ("Дельта") AY.4.2, яку називають Delta Plus.

Наразі в країні тривають дослідження, щоб зрозуміти, наскільки вона небезпечна.

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