Украина пока не планирует закрывать небо с Британией из-за появления там мутации "Дельты"

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"Нет, пока нет планов ограничивать авиасообщение с Великобританией. Мы будем консультироваться с Министерством здравоохранения Украины относительно рисков, которые несет новый штамм, и будем действовать соответственно в интересах украинских граждан в первую очередь", - сказал министр.

Детали

В Великобритании сегодня получает распространение новая, потенциально более опасная мутация штамма коронавируса Delta ("Дельта") AY.4.2, которую называют Delta Plus.

Сейчас в стране продолжаются исследования, чтобы понять, насколько она опасна.