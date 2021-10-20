Украина пока не планирует закрывать небо с Британией из-за появления там мутации "Дельты"
Киев • УНН
КИЕВ. 20 октября. УНН. Украина пока не планирует ограничивать авиасообщение с Великобританией из-за распространения в стране опасной мутации "Дельта"-штамма коронавируса. Об этом сказал на брифинге в среду министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, передает корреспондент УНН.
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"Нет, пока нет планов ограничивать авиасообщение с Великобританией. Мы будем консультироваться с Министерством здравоохранения Украины относительно рисков, которые несет новый штамм, и будем действовать соответственно в интересах украинских граждан в первую очередь", - сказал министр.
Детали
В Великобритании сегодня получает распространение новая, потенциально более опасная мутация штамма коронавируса Delta ("Дельта") AY.4.2, которую называют Delta Plus.
Сейчас в стране продолжаются исследования, чтобы понять, насколько она опасна.