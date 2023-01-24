Новый индустриальный парк "Менский" на Черниговщине включен в реестр

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“Правительство включило в Реестр индустриальных (промышленных) парков еще одну площадку — „Менский“. Такое решение было принято на заседании Кабинета Министров Украины 24 января 2023 года”, — говорится в сообщении.

Детали

Первый вице-премьер-министр — министр экономики Украины Юлия Свириденко отметила, что развитие индустриальных парков очень важно, ведь именно они должны стать точками роста экономики и послевоенного восстановления страны.

“Это будет способствовать восстановлению промышленности, в том числе и экспортно ориентированной, с высокой долей добавленной стоимости. А также это станет толчком к развитию местных громад, которые получат новые поступления в бюджет, будут созданы новые малые и средние предприятия, а вместе с этим в регионах появятся новые рабочие места”, — заявила Свириденко.

Новый индустриальный парк находится за пределами города Мена Черниговской области на территории Менского городского совета.

“Согласно концепции индустриального парка, на площади 68,6 га будет создано до 3000 рабочих мест. Предусмотрено создание промышленных предприятий и логистических объектов”, — отмечается в сообщении.

Дополнение

Ранее сообщалось, что для поддержки частного сектора и экономики Кабинет министров Украины принял решение о запуске еще двух индустриальных парков. Они будут находиться в Львовской и Тернопольской областях.