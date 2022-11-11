Шмигаль анонсував запуск іще двох індустріальних парків у Львівській і Тернопільській областях

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За словами прем'єра, у Львівській області на площі 19 гектарів запустять "еко-смарт парк Галіт", яке створить більше тисячі робочих місяць у сфері переробної промисловості. На Тернопільщині створять Західноукраїнський промисловий Хаб, де також буде більше тисячі нових робочих місць у сфері легкої, харчової та переробної промисловості, повідомив Шмигаль.

Нагадаємо

28 жовтня Кабмін затвердив два рішення, які передбачають запуск індустріальних парків в Україні.

За умовами порядку максимальна сума для їх облаштування та будівництва об’єктів інфраструктури, необхідних для функціонування парків — до 60 мільйонів гривень і за умови, що це не більше 80% від проєкту.