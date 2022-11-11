Шмыгаль анонсировал запуск еще двух индустриальных парков во Львовской и Тернопольской областях

Детали

По словам премьера, во Львовской области на площади 19 гектаров запустят "эко-смарт парк Галит", которое создаст более тысячи рабочих месяцев в сфере перерабатывающей промышленности. В Тернопольской области будет создан Западноукраинский промышленный Хаб, где также будет более тысячи новых рабочих мест в сфере легкой, пищевой и перерабатывающей промышленности, сообщил Шмыгаль.

Напомним

28 октября Кабмин утвердил два решения, предусматривающих запуск индустриальных парков в Украине.

По условиям порядка максимальная сумма для их обустройства и строительства объектов инфраструктуры, необходимых для функционирования парков — до 60 миллионов гривен и при условии, что это не более 80% от проекта.