Шмыгаль анонсировал запуск еще двух индустриальных парков во Львовской и Тернопольской областях
Киев • УНН
КИЕВ. 11 ноября. УНН. Для поддержки частного сектора и экономики Кабинет Министров Украины принял решение о запуске еще двух индустриальных парков. Они будут находиться во Львовской и Тернопольской областях, заявил во время заседания правительства премьер-министр Денис Шмыгаль, сообщает УНН.
Детали
По словам премьера, во Львовской области на площади 19 гектаров запустят "эко-смарт парк Галит", которое создаст более тысячи рабочих месяцев в сфере перерабатывающей промышленности. В Тернопольской области будет создан Западноукраинский промышленный Хаб, где также будет более тысячи новых рабочих мест в сфере легкой, пищевой и перерабатывающей промышленности, сообщил Шмыгаль.
Напомним
28 октября Кабмин утвердил два решения, предусматривающих запуск индустриальных парков в Украине.
По условиям порядка максимальная сумма для их обустройства и строительства объектов инфраструктуры, необходимых для функционирования парков — до 60 миллионов гривен и при условии, что это не более 80% от проекта.