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Новий індустріальний парк “Менський” на Чернігівщині включено до реєстру

Київ • УНН

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КИЇВ. 24 січня. УНН. Кабінет міністрів України включив до Реєстру індустріальних (промислових) парків ще один майданчик — “Менський” на Чернігівщині. Про це повідомляє Урядовий портал, передає УНН.

Новий індустріальний парк “Менський” на Чернігівщині включено до реєстру

Цитата

“Уряд включив до Реєстру індустріальних (промислових) парків ще один майданчик — „Менський“. Таке рішення було ухвалено на засіданні Кабінету Міністрів України 24 січня 2023 року”, — йдеться в повідомленні.

Деталі

Перший віце-прем’єр-міністр — Міністр економіки України Юлія Свириденко зазначила, що розвиток індустріальних парків дуже важливий, адже саме вони мають стати точками зростання економіки і повоєнної відбудови країни.

“Це сприятиме відновленню промисловості, зокрема і експортно орієнтованої, з високою долею доданої вартості. А також це стане поштовхом до розвитку місцевих громад, які отримають нові надходження до бюджету, будуть створені нові малі і середні підприємства, а разом з цим у регіонах з’являться нові робочі місця”, — заявила Свириденко.

Новий індустріальний парк знаходиться за межами міста Мена Чернігівської області на території Менської міської ради.

“Відповідно до концепції індустріального парку, на площі 68,6 га буде створено до 3000 робочих місць. Передбачено створення промислових підприємств та логістичних об’єктів”, — зазначається в повідомленні.

Доповнення

Раніше повідомлялося, що для підтримки приватного сектору та економіки Кабінет міністрів України ухвалив рішення про запуск ще двох індустріальних парків. Вони знаходитимуться у Львівській та Тернопільській областях.

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